Ананьева (Монахова Или Манахова) Антонина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананьева (Монахова Или Манахова) Антонина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1899 и 1901 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1890 и 1892 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1899 и 1901 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ярославской губ., Ярославского у., Диево-Городищенск. вол., д. село Городище
Бракосочетание
26.08.1919

Муж: Ананьев Гавриил Илларионович (Иларiоновъ)

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Ананьев Гавриил Илларионович. Гр. Костромской губ., Чухломскаго уез., Судайской вол., д. Старое. Артельщик, 27 лет. Адрес 4я рота, д. 7, кв. 13 Монахова Антонина Ивановна. Гр. Ярославской губ., Яросл... Показать все
Развод
05.10.1929 или 05.10.1939

Муж: Ананьев Гавриил Илларионович (Иларiоновъ)

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
05.10.1929? Петроградский райзагс исполкома сов.раб.к.арм.депутатов Петроградского района г. Ленинграда. Брак расторгнут в Петрогр.р.ЗАГСа 5.10.1939 №2184, гр-к носила фамилию Манахова ЦГАСПб_Р-6143... Показать все
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