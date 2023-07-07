Ананьева (Монахова Или Манахова) Антонина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1899 и 1901 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Между 1899 и 1901 ст.
Ярославской губ., Ярославского у., Диево-Городищенск. вол., д. село Городище
Бракосочетание
26.08.1919
Ананьев Гавриил Илларионович. Гр. Костромской губ., Чухломскаго уез., Судайской вол., д. Старое. Артельщик, 27 лет. Адрес 4я рота, д. 7, кв. 13 Монахова Антонина Ивановна. Гр. Ярославской губ., Яросл... Показать все
Развод
05.10.1929 или 05.10.1939
05.10.1929? Петроградский райзагс исполкома сов.раб.к.арм.депутатов Петроградского района г. Ленинграда. Брак расторгнут в Петрогр.р.ЗАГСа 5.10.1939 №2184, гр-к носила фамилию Манахова ЦГАСПб_Р-6143... Показать все