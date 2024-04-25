Пастернак Михаил Федорович 1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пастернак Михаил Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Пастернак Федор

Мать: Пастернак Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пастернак Александр Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пастернак Виктор Федорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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