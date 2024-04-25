Пастернак Михаил Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Пастернак Федор
Мать: Пастернак Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пастернак Александр Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пастернак Виктор Федорович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно