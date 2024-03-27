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Хамзин Хамидулла

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

06.09.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1857

Отец: Хамза Абдрахманов

Мать: Шагида Биккеня Кызы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
21.09.1880

Сын: Хамзин Ахмадулла Хамидулла Улы

Мать ребёнка: Гайникамал Хабибулла Кызы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
12.02.1882

Сын: Хамзин Минулла Хамидулла Улы

Мать ребёнка: Гайникамал Хабибулла Кызы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно
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