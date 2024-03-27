Хамзин Хамидулла
Место рожденияМалые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рождения06.09.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1857
Отец: Хамза Абдрахманов
Мать: Шагида Биккеня Кызы
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
21.09.1880
Сын: Хамзин Ахмадулла Хамидулла Улы
Мать ребёнка: Гайникамал Хабибулла Кызы
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
12.02.1882
Сын: Хамзин Минулла Хамидулла Улы
Мать ребёнка: Гайникамал Хабибулла Кызы
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно