Дубаев / Равдин Маркелл Терентьев
мужской, родился 1855, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецДубаев Терентий Алексеев1823 г.р.
МатьДубаева Ефимия Федоровна / Ефимия Федотова1823 г.р.
Супруги
Дубаева Акулина Максимова1854 г.р.
Дети
(Равдина) Фёкла Маркеллова23.09.1874 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Место жительства
1858
Бракосочетание
08.01.1873
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.09.1874
Дочь: (Равдина) Фёкла Маркеллова
Мать ребёнка: Дубаева Акулина Максимова
Смерть
Неизвестно