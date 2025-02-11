Дубаев / Равдин Маркелл Терентьев 1855 — найти родственников по фамилии на Familio

Дубаев / Равдин Маркелл Терентьев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1855, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Дубаев Терентий Алексеев1823 г.р.
Мать
Дубаева Ефимия Федоровна / Ефимия Федотова1823 г.р.
Супруги
Дубаева Акулина Максимова1854 г.р.
Дети
(Равдина) Фёкла Маркеллова23.09.1874 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Дубаев Терентий Алексеев

Мать: Дубаева Ефимия Федоровна / Ефимия Федотова

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

25

Бракосочетание
08.01.1873

Жена: Дубаева Акулина Максимова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
23.09.1874

Дочь: (Равдина) Фёкла Маркеллова

Мать ребёнка: Дубаева Акулина Максимова

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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