Алексеева Евдокия Матвеевна
Место рожденияХутор Кашулин, Раздорская на Медведице, Усть Медведицкого округа, Войска Донского
Дата рождения23.02.1913
Дата смерти12.05.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1913
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борисов Николай Гаврилович
Отец ребёнка: Борисов Гавриил
Рождение ребёнка
26.11.1936
Дочь: Ренскова (Борисова) Нина Гавриловна
Отец ребёнка: Борисов Гавриил
Смерть
12.05.2000