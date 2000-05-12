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Алексеева Евдокия Матвеевна

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Место рождения

Хутор Кашулин, Раздорская на Медведице, Усть Медведицкого округа, Войска Донского

Дата рождения

23.02.1913

Дата смерти

12.05.2000

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1913

Отец: Алексеев Матвей Алексеевич

Мать: Алексеева Ольга Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Николай Гаврилович

Отец ребёнка: Борисов Гавриил

Рождение ребёнка
26.11.1936

Дочь: Ренскова (Борисова) Нина Гавриловна

Отец ребёнка: Борисов Гавриил

Смерть
12.05.2000

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