Власова Lasine Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Власов Lasine Гавриил Федорович
Отец ребёнка: Власов Lasine Fedor Власович
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Власов Lasine Никита Федорович
Отец ребёнка: Власов Lasine Fedor Власович
Смерть
Неизвестно