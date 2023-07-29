Власова Lasine Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВласова Lasine Пелагея

Власова Lasine Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Власов Lasine Fedor Власович

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Власов Lasine Гавриил Федорович

Отец ребёнка: Власов Lasine Fedor Власович

Чиасалма, Повенецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Власов Lasine Никита Федорович

Отец ребёнка: Власов Lasine Fedor Власович

Чиасалма, Повенецкий уезд, Олонецкая губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.