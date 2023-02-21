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Эфрос (Тевелев) Двейра
Эфрос (Тевелев) Двейра
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1899
Пол
Женский
Отец
Tevelev Samuil
1868 г.р.
Мать
Teveleva (Эфрос) Genya Абрамовна
1878 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец:
Tevelev Samuil
Мать:
Teveleva Genya Абрамовна
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