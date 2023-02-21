Эфрос (Тевелев) Двейра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эфрос (Тевелев) Двейра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Пол

Женский

Отец

1868 г.р.

Мать

1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Tevelev Samuil

Мать: Teveleva Genya Абрамовна

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