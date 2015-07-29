(Тютюникова) Александра Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тютюникова) Александра Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1982 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.2015

Отец: не указан

Мать: Селькова Надежда Ивановна

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