Гарбунов Трофим Иванович
мужской, родился 25.07.1908, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умер 24.01.1909, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
ОтецГарбунов Иван Сергеевич17.08.1882 г.р.
МатьГарбунова (Максакова) Евдокия Ивановна01.08.1884 г.р.
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Рождение
25.07.1908
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
24.01.1909
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область