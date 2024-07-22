Шквиря (Троянская) Христина (Евфросинья) Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шквиря (Троянская) Христина (Евфросинья) Васильевна

Место рождения

Бельманка

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Шквиря Василий Сидорович

Мать: Сплошная Феоктиста Марковна

Восприемник
24.12.1887
Козлов Иосиф Отец - Козлов Семен Калинникович Мать - Павлина Стефановна
Восприемник
24.04.1888
Горлинский Георгий Отец - Горлинский Агапон Алексеевич Мать - Соломия Филипповна
Восприемник
29.08.1888
Киселев Иван Отец - Киселев Трофим Акимович Мать - Устинья Ионична
Бракосочетание
06.11.1888

Муж: Троянский Григорий Парфентьевич

Жених - 18 лет 1м браком Невеста - 18 лет девица Поручитель По жениху: - Тернавский Андрей - Новиков Демьян По невесте: - Киселев Трофим - Горлинский Агапон
Рождение ребёнка
10.03.1890

Сын: Троянский Ефимий Григорьевич

Отец ребёнка: Троянский Григорий Парфентьевич

Восприемники: 1. Тютюша Кондрат Антонович 2. Сплошного Семена дочь девица Федосья
Восприемник
21.04.1890
Горлинская Александра Отец - Горлинский Агапон Алексеевич Мать - Соломия Филипповна
Рождение ребёнка
14.07.1894

Сын: Троянский Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Троянский Григорий Парфентьевич

Восприемники: 1. Тютюша Кондрат Антипович 2. Сплошного Семена дочь девица Евгения
Смерть
Неизвестно

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