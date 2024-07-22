Шквиря (Троянская) Христина (Евфросинья) Васильевна
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Восприемник
24.12.1887
Козлов Иосиф Отец - Козлов Семен Калинникович Мать - Павлина Стефановна
Восприемник
24.04.1888
Горлинский Георгий Отец - Горлинский Агапон Алексеевич Мать - Соломия Филипповна
Восприемник
29.08.1888
Киселев Иван Отец - Киселев Трофим Акимович Мать - Устинья Ионична
Бракосочетание
06.11.1888
Жених - 18 лет 1м браком Невеста - 18 лет девица Поручитель По жениху: - Тернавский Андрей - Новиков Демьян По невесте: - Киселев Трофим - Горлинский Агапон
Рождение ребёнка
10.03.1890
Сын: Троянский Ефимий Григорьевич
Отец ребёнка: Троянский Григорий Парфентьевич
Восприемники: 1. Тютюша Кондрат Антонович 2. Сплошного Семена дочь девица Федосья
Восприемник
21.04.1890
Горлинская Александра Отец - Горлинский Агапон Алексеевич Мать - Соломия Филипповна
Рождение ребёнка
14.07.1894
Сын: Троянский Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Троянский Григорий Парфентьевич
Восприемники: 1. Тютюша Кондрат Антипович 2. Сплошного Семена дочь девица Евгения
Смерть
Неизвестно