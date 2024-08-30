Илларион
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Мезрина Афанасия Иларионовна
Мать ребёнка: не указана
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99ZK-7ZDM?cat=1398040&i=740
Смерть
Неизвестно