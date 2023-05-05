Семенова Анна Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1912 ст.
Игнатова, Чальско-Дорская волость, Гжатский уезд
Рождение ребёнка
23.02.1912 ст.
Дочь: Семенова Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Семенов Василий Семенович
Рождение ребёнка
23.02.1912 ст.
Дочь: Семенова Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Семенов Василий Семенович
Смерть
Неизвестно