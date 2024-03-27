Незаметдинова Мяфтуха
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Незаметдинов Хафиз
Отец ребёнка: Незаметдинов Абдулхаким Мулла
д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хамсяня
Отец ребёнка: Незаметдинов Абдулхаким Мулла
д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кафизя
Отец ребёнка: Незаметдинов Абдулхаким Мулла
д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ