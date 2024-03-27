Незаметдинова Мяфтуха — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Незаметдинова Мяфтуха

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Незаметдинов Хафиз

Отец ребёнка: Незаметдинов Абдулхаким Мулла

д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хамсяня

Отец ребёнка: Незаметдинов Абдулхаким Мулла

д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кафизя

Отец ребёнка: Незаметдинов Абдулхаким Мулла

д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Незаметдинов Абдулхаким Мулла

Смерть
Неизвестно
д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
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