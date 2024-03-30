Круглова (Ащеулова) Параскева Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Круглова (Ащеулова) Параскева Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ащеулов Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.11.1900 ст.

Сын: Круглов Матвей Григорьевич

Отец ребёнка: Круглов Григорий Тимофеевич

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.11.1900 ст.

Сын: Круглов Филипп Григорьевич

Отец ребёнка: Круглов Григорий Тимофеевич

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Круглов Григорий Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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