Круглова (Ащеулова) Параскева Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ащеулов Максим
Рождение ребёнка
14.11.1900 ст.
Сын: Круглов Матвей Григорьевич
Отец ребёнка: Круглов Григорий Тимофеевич
Рождение ребёнка
14.11.1900 ст.
Сын: Круглов Филипп Григорьевич
Отец ребёнка: Круглов Григорий Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно