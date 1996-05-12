Назаров Александр
Место рождения?
Дата рождения30.07.1938
Дата смерти12.05.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.03.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
12.05.1996
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно