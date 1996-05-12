Назаров Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назаров Александр

Место рождения

?

Дата рождения

30.07.1938

Дата смерти

12.05.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.03.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
12.05.1996
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно

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