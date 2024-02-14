Сафа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСафа

Сафа

Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафин Абдулбари

Мать ребёнка: Зейнеп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафин Хамид

Мать ребёнка: Зейнеп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сафина) Сара

Мать ребёнка: Зейнеп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зейнеп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафин Анвяр

Мать ребёнка: Зейнеп

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.