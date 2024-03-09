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(Крылова) Надежда Михайловна
(Крылова) Надежда Михайловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.07.1913
Пол
Женский
Отец
Крылов Михаил Васильевич
1885 г.р.
Мать
Крылова (Крутикова) Екатерина Александровна
1885 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1913
Отец:
Крылов Михаил Васильевич
Мать:
Крылова Екатерина Александровна
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