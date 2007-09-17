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Боровиков Иван Филиппович

Место рождения

Ревунка, Убинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

09.03.1937

Дата смерти

17.09.2007

Пол

Мужской

Отец

Мать

1906 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
1963 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1937

Отец: Боровиков Филипп

Мать: Телюнева Анастасия Архиповна

Ревунка, Убинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.12.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тогучин, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.08.1963

Сын: Боровиков Виктор Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тогучин, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
17.09.2007

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