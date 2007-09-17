Боровиков Иван Филиппович
Место рождения
Дата рождения09.03.1937
Дата смерти17.09.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1937
Отец: Боровиков Филипп
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.12.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.08.1963
Сын: Боровиков Виктор Иванович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
17.09.2007