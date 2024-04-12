Шибицкий Федор Маркович
Место рождения
Дата рождения1867
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Шибицкий Марк Григорьевич
Рождение ребёнка
1919 ст.
Сын: Шибицкий Ларион Федорович
Мать ребёнка: Шаповалова Анастасия Филипповна
Рождение ребёнка
10.12.1924
Дочь: Шибицкая Варвара Федоровна
Мать ребёнка: Шаповалова Анастасия Филипповна
Рождение ребёнка
2011 ст.
Сын: Шибицкий Сергей Федорович
Мать ребёнка: Шаповалова Анастасия Филипповна
Рождение ребёнка
2013 ст.
Дочь: Шибицкая Фекла Федоровна
Мать ребёнка: Шаповалова Анастасия Филипповна