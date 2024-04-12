Шибицкий Федор Маркович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШибицкий Федор Маркович

Шибицкий Федор Маркович

Место рождения

Стягайловка, Сумська область

Дата рождения

1867

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Шибицкий Марк Григорьевич

Мать: не указана

Стягайловка, Сумська область
Рождение ребёнка
1919 ст.

Сын: Шибицкий Ларион Федорович

Мать ребёнка: Шаповалова Анастасия Филипповна

Стягайловка, Сумська область
Рождение ребёнка
10.12.1924

Дочь: Шибицкая Варвара Федоровна

Мать ребёнка: Шаповалова Анастасия Филипповна

Стягайловка, Сумська область
Рождение ребёнка
2011 ст.

Сын: Шибицкий Сергей Федорович

Мать ребёнка: Шаповалова Анастасия Филипповна

Стягайловка, Сумська область
Рождение ребёнка
2013 ст.

Дочь: Шибицкая Фекла Федоровна

Мать ребёнка: Шаповалова Анастасия Филипповна

Стягайловка, Сумська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close