Карпенко Юрий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпенко Юрий Дмитриевич

Место рождения

Рогачёв, Рогачёвский район, Гомельская область

Дата рождения

11.05.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Рогачёв, Рогачёвский район, Гомельская область
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