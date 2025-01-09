Семенов Петр Михайлович
мужской, родился Около 1737, Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умер После 1765
ОтецСеменов Михаил ЛарионовичОколо 1686 г.р.
Супруги
Семенова Агафия ВасильевнаОколо 1740 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737
Отец: Семенов Михаил Ларионович
Мать: не указана
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1765