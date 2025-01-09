Семенов Петр Михайлович Около 1737 — найти родственников по фамилии на Familio

Семенов Петр Михайлович

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился Около 1737, Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умер После 1765

Отец
Семенов Михаил ЛарионовичОколо 1686 г.р.
Супруги
Семенова Агафия ВасильевнаОколо 1740 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: Семенов Михаил Ларионович

Мать: не указана

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Агафия Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1765

Мы используем куки для улучшения работы сайта.