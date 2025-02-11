Фёдор Давыдов
мужской, родился 1815
умер Неизвестно
Супруги
Дарья Яковлева1816 г.р.
Дети
Евграф Фёдоров1833 г.р.
Агафья Фёдорова1837 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Яковлева
Рождение ребёнка
1833
Сын: Евграф Фёдоров
Мать ребёнка: Дарья Яковлева
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Агафья Фёдорова
Мать ребёнка: Дарья Яковлева
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно