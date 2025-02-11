Фёдор Давыдов 1815 — найти родственников по фамилии на Familio

Фёдор Давыдов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1815

умер Неизвестно

Супруги
Дарья Яковлева1816 г.р.
Дети
Евграф Фёдоров1833 г.р.
Агафья Фёдорова1837 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Яковлева

Рождение ребёнка
1833

Сын: Евграф Фёдоров

Мать ребёнка: Дарья Яковлева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Агафья Фёдорова

Мать ребёнка: Дарья Яковлева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

146

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

121

Смерть
Неизвестно

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