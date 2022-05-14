Комарницкий Владимир Климентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.08.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1930
Отец: Комарницкий Климентий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щёкина Светлана Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
31.08.1963
Дочь: Щёкина (Комарницкая) Тамара Владимировна
Мать ребёнка: Сокур Лариса Феофановна
Голованевск, Кіровоградська область
Смерть
Неизвестно