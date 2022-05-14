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Комарницкий Владимир Климентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1930

Отец: Комарницкий Климентий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щёкина Светлана Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
31.08.1963

Дочь: Щёкина (Комарницкая) Тамара Владимировна

Мать ребёнка: Сокур Лариса Феофановна

Голованевск, Кіровоградська область
Смерть
Неизвестно

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