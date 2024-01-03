Шевкопляс Александр Николаевич 1978 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шевкопляс Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1978

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1978

Отец: Шевкопляс Николай Лаврентьевич

Мать: Шевкопляс Людмила Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевкопляс Наталья

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