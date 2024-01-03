Шевкопляс Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1978
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1978
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шевкопляс Наталья