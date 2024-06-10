Инютина Анастассия Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1923
Сын: Инютин Григорий Герасимович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
22.02.1928
Дочь: Елисеева (Инютина) Клавдия Герасимовна
Отец ребёнка: не указан