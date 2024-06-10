Инютина Анастассия Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Инютина Анастассия Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Инютин Иван Герасимович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1923

Сын: Инютин Григорий Герасимович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
22.02.1928

Дочь: Елисеева (Инютина) Клавдия Герасимовна

Отец ребёнка: не указан

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