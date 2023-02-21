Эмиг (Emig) Иоганн Валентин (Johann Valentin) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эмиг (Emig) Иоганн Валентин (Johann Valentin)

Место рождения

Германия,Земля Гессен,д. Росдорф (Rosdorf)

Дата рождения

15.05.1656

Дата смерти

?.12.1704

Пол

Мужской

Добавил:

ВЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1656

Отец: Эмиг Петер

Мать: Эмиг Елизавета Барбара

Германия,Земля Гессен,д. Росдорф (Rosdorf)
Бракосочетание
06.02.1683

Жена: Хеппенхаймер Анна Елизавета

Германия,Земля Гессен,д. Обер-Рамштадт (Ober-Ramstadt)
Бракосочетание
06.02.1683

Жена: не указана

Германия,Земля Гессен,д. Обер-Рамштадт (Ober-Ramstadt)
Рождение ребёнка
03.09.1693

Сын: Эмих Иоганн Генрих

Мать ребёнка: Хеппенхаймер Анна Елизавета

Германия,Земля Гессен,д. Обер-Рамштадт (Ober-Ramstadt)
Смерть
?.12.1704
Германия,Земля Гессен,д. Обер-Рамштадт (Ober-Ramstadt)
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