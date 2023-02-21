Эмиг (Emig) Иоганн Валентин (Johann Valentin)
Место рожденияГермания,Земля Гессен,д. Росдорф (Rosdorf)
Дата рождения15.05.1656
Дата смерти?.12.1704
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1656
Отец: Эмиг Петер
Мать: Эмиг Елизавета Барбара
Германия,Земля Гессен,д. Росдорф (Rosdorf)
Бракосочетание
06.02.1683
Германия,Земля Гессен,д. Обер-Рамштадт (Ober-Ramstadt)
Рождение ребёнка
03.09.1693
Сын: Эмих Иоганн Генрих
Мать ребёнка: Хеппенхаймер Анна Елизавета
Германия,Земля Гессен,д. Обер-Рамштадт (Ober-Ramstadt)
Смерть
?.12.1704
Германия,Земля Гессен,д. Обер-Рамштадт (Ober-Ramstadt)