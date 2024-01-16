Колосова Марфа Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Колосов Демид Гаврилович
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Колосов Демид Гаврилович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Параскева Демидовна
Отец ребёнка: Колосов Демид Гаврилович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Колосова Александра Демидовна
Отец ребёнка: Колосов Демид Гаврилович
Смерть
Неизвестно