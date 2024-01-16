Колосова Марфа Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова Марфа Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Колосов Иван Демидович

Отец ребёнка: Колосов Демид Гаврилович

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Колосов Илья Демидович

Отец ребёнка: Колосов Демид Гаврилович

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Параскева Демидовна

Отец ребёнка: Колосов Демид Гаврилович

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Колосова Александра Демидовна

Отец ребёнка: Колосов Демид Гаврилович

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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