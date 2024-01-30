Минодора Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМинодора Ивановна

Минодора Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.08.1870

Сын: Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Никифоров

Рождение ребёнка
08.12.1872

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Никифоров

Рождение ребёнка
26.04.1887

Дочь: Текуса Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Никифоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Порфирий Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Никифоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Никифоров

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close