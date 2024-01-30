Минодора Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.08.1870
Сын: Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Никифоров
Рождение ребёнка
08.12.1872
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Никифоров
Рождение ребёнка
26.04.1887
Дочь: Текуса Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Никифоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Порфирий Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Никифоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Никифоров
Смерть
Неизвестно