Бармаев Федор Николаев Близнецы 04.06.1900 — найти родственников по фамилии на Familio

Бармаев Федор Николаев Близнецы

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 04.06.1900, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 13.06.1900, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
Лапина / Бармаева В 1897 / Обождина В 1900 Дарья АфанасьеваНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1900

Отец: не указан

Мать: Лапина / Бармаева В 1897 / Обождина В 1900 Дарья Афанасьева

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

воспр. - д. Кочетовка ка. кр-н Илья Антонов Марахтанов, кр-на Григория Панфилова Нечаева жена Прасковья Осипова, кр-на Ивана Дойкина жена Прасковья Дементьева

Смерть
13.06.1900
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: младенческой

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