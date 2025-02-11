Бармаев Федор Николаев Близнецы
мужской, родился 04.06.1900, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 13.06.1900, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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Место
Комментарий
Рождение
04.06.1900
Отец: не указан
Мать: Лапина / Бармаева В 1897 / Обождина В 1900 Дарья Афанасьева
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
13.06.1900
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
воспр. - д. Кочетовка ка. кр-н Илья Антонов Марахтанов, кр-на Григория Панфилова Нечаева жена Прасковья Осипова, кр-на Ивана Дойкина жена Прасковья Дементьева