Матросов (Исаева) Фёкла Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Матросов (Исаева) Фёкла

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

Дети
Матросов Федор Павлов10.11.1873 г.р.
(Матросова) Марина Павлова20.01.1879 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Судоргина (Матросова) (Матросова) Александра Павловна

Отец ребёнка: Матросов Павел Амвросьев ???

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матросов Павел Амвросьев ???

Рождение ребёнка
10.11.1873

Сын: Матросов Федор Павлов

Отец ребёнка: Матросов Павел Амвросьев ???

Каликино, Александровский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
20.01.1879

Дочь: (Матросова) Марина Павлова

Отец ребёнка: Матросов Павел Амвросьев ???

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