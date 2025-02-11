Матросов (Исаева) Фёкла
женский, родилась Неизвестно
Дети
Матросов Федор Павлов10.11.1873 г.р.
(Матросова) Марина Павлова20.01.1879 г.р.Показать еще 1
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Судоргина (Матросова) (Матросова) Александра Павловна
Отец ребёнка: Матросов Павел Амвросьев ???
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Матросов Павел Амвросьев ???
Рождение ребёнка
10.11.1873
Отец ребёнка: Матросов Павел Амвросьев ???
Каликино, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.01.1879
Дочь: (Матросова) Марина Павлова
Отец ребёнка: Матросов Павел Амвросьев ???