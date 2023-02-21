Тимошенко Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимошенко Владимир Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1961

Отец: Тимошенко Александр Антонович

Мать: Тимошенко Мария Алексеевна

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