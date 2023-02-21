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Тимошенко Владимир Александрович
Тимошенко Владимир Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.04.1961
Пол
Мужской
Отец
Тимошенко Александр Антонович
1908 г.р.
Мать
Тимошенко (Агапова) Мария Алексеевна
1929 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1961
Отец:
Тимошенко Александр Антонович
Мать:
Тимошенко Мария Алексеевна
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