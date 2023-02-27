Дмитрий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1719
Дата смертиДо 1790
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1719
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Герасимовна
Рождение ребёнка
Около 1744
Дочь: Наталья Дмитриевна
Мать ребёнка: Анна Герасимовна
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Матрена Дмитриевна
Мать ребёнка: Анна Герасимовна
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: Акилина Дмитриевна
Мать ребёнка: Анна Герасимовна
Смерть
До 1790