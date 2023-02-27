Дмитрий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1719

Дата смерти

До 1790

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

Около 1722 г.р.

Дети

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1719

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Герасимовна

Рождение ребёнка
Около 1744

Дочь: Наталья Дмитриевна

Мать ребёнка: Анна Герасимовна

Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Матрена Дмитриевна

Мать ребёнка: Анна Герасимовна

Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Акилина Дмитриевна

Мать ребёнка: Анна Герасимовна

Смерть
До 1790

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