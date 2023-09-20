Мельников Семен Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельников Семен Савельевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1815 г.р.

Мать

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Жена

1871 г.р.

Дети

1893 г.р.
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1905 г.р.

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Мельников Савельевич Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
22.01.1893

Жена: (Драчева) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
28.10.1893

Дочь: Зиновья Семеновна

Мать ребёнка: (Драчева) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
12.03.1896

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Драчева) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
24.12.1898

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Драчева) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
27.08.1899

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Драчева) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
12.05.1903

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Драчева) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
26.04.1905

Дочь: Казакова (Мельникова) Ирина Семеновна

Мать ребёнка: (Драчева) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Между 12.01.1907 и 20.?.1907

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Драчева) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1909

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Драчева) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Анна Семеновна

Мать ребёнка: (Драчева) Александра Ивановна

Смерть
Неизвестно

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