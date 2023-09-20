Мельников Семен Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Мельников Савельевич Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
22.01.1893
Рождение ребёнка
28.10.1893
Дочь: Зиновья Семеновна
Мать ребёнка: (Драчева) Александра Ивановна
Рождение ребёнка
12.03.1896
Рождение ребёнка
24.12.1898
Рождение ребёнка
27.08.1899
Рождение ребёнка
12.05.1903
Рождение ребёнка
26.04.1905
Дочь: Казакова (Мельникова) Ирина Семеновна
Мать ребёнка: (Драчева) Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Между 12.01.1907 и 20.?.1907
Рождение ребёнка
1909
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Анна Семеновна
Мать ребёнка: (Драчева) Александра Ивановна
Смерть
Неизвестно