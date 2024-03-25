Солнцева Капиталина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1944
Сын: Солнцев Николай Михайлович
Отец ребёнка: Солнцев (соцков) Михаил Фёдорович
Рождение ребёнка
1946
Сын: Солнцев Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Солнцев (соцков) Михаил Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно