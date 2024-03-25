Солнцева Капиталина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСолнцева Капиталина Ивановна

Солнцева Капиталина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1944

Сын: Солнцев Николай Михайлович

Отец ребёнка: Солнцев (соцков) Михаил Фёдорович

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1946

Сын: Солнцев Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Солнцев (соцков) Михаил Фёдорович

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солнцев (соцков) Михаил Фёдорович

Место жительства
Неизвестно
Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close