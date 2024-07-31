Ефросинья Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросинья Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Маслов Демьян

Отец ребёнка: Маслов Евдоким

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Маслова) Марфа

Отец ребёнка: Маслов Евдоким

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Маслов Тимофей

Отец ребёнка: Маслов Евдоким

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно

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