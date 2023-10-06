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Вилинский Валерьян Александрович

Место рождения

Екатериновка, Елецкий уезд, Липецкая губерния, Российская империя

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Вилинский Александр Алексеевич

Мать: Вилинская Прасковья Петровна

Екатериновка, Елецкий уезд, Липецкая губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.09.1872

Сын: Вилинский Александр Валерьянович

Мать ребёнка: не указана

Сестрорецк, Курортный район, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно
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