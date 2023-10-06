Вилинский Валерьян Александрович
Место рожденияЕкатериновка, Елецкий уезд, Липецкая губерния, Российская империя
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1830
Екатериновка, Елецкий уезд, Липецкая губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.09.1872
Сын: Вилинский Александр Валерьянович
Сестрорецк, Курортный район, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно