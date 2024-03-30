Язев Даниил Ефимович
Место рождения
Дата рождения17.12.1833
Дата смерти07.01.1902
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1833
Отец: Язев Ефимий Авраамович
Мать: Язева Татиана Яковлевна
Рождение ребёнка
14.07.1859
Мать ребёнка: Язева Наталия Яковлевна
Рождение ребёнка
26.10.1860
Мать ребёнка: Язева Наталия Яковлевна
Рождение ребёнка
30.11.1861
Сын: Язев Иван Данилович
Мать ребёнка: Язева Наталия Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1864
Мать ребёнка: Язева Наталия Яковлевна
Рождение ребёнка
18.09.1867
Дочь: Язева Фекла Даниловна
Мать ребёнка: Язева Наталия Яковлевна
Рождение ребёнка
21.02.1869
Дочь: Язева Анисия Даниловна
Мать ребёнка: Язева Наталия Яковлевна
Рождение ребёнка
29.07.1870
Мать ребёнка: Язева Наталия Яковлевна
Рождение ребёнка
06.11.1871
Мать ребёнка: Язева Наталия Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Язева Наталия Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Язева Наталия Яковлевна
Смерть
07.01.1902