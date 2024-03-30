Язев Даниил Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Язев Даниил Ефимович

Место рождения

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

17.12.1833

Дата смерти

07.01.1902

Пол

Мужской

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1833

Отец: Язев Ефимий Авраамович

Мать: Язева Татиана Яковлевна

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
14.07.1859

Сын: Язев Владимир Данилович

Мать ребёнка: Язева Наталия Яковлевна

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
26.10.1860

Сын: Язев Адриан Данилович

Мать ребёнка: Язева Наталия Яковлевна

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
30.11.1861

Сын: Язев Иван Данилович

Мать ребёнка: Язева Наталия Яковлевна

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1864

Сын: Язев Василий Данилович

Мать ребёнка: Язева Наталия Яковлевна

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
18.09.1867

Дочь: Язева Фекла Даниловна

Мать ребёнка: Язева Наталия Яковлевна

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
21.02.1869

Дочь: Язева Анисия Даниловна

Мать ребёнка: Язева Наталия Яковлевна

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
29.07.1870

Сын: Язев Лаврентий Данилович

Мать ребёнка: Язева Наталия Яковлевна

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
06.11.1871

Сын: Язев Михаил Данилович

Мать ребёнка: Язева Наталия Яковлевна

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Язев Николай Данилович

Мать ребёнка: Язева Наталия Яковлевна

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Язева Наталия Яковлевна

Смерть
07.01.1902
Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
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