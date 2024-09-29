Волкова Матрена Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова Матрена Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кондратий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Сергей Петрович

Отец ребёнка: Волков Петр Фаддеевич

Рождение ребёнка
03.07.1897

Дочь: Карманова (Волкова) Марфа Петровна

Отец ребёнка: Волков Петр Фаддеевич

Маресево, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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