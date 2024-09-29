Волкова Матрена Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кондратий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Волков Петр Фаддеевич
Рождение ребёнка
03.07.1897
Дочь: Карманова (Волкова) Марфа Петровна
Отец ребёнка: Волков Петр Фаддеевич
Маресево, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно