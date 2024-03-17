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Щелков Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

25.02.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Щелков Иван Иванович

Мать: Щелкова (Мельникова - Литвинова) Ольга Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щелкова Ольга Н

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щелков Иван Иванович

Мать ребёнка: Щелкова Ольга Н

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щелков Юрий Иванович

Мать ребёнка: Щелкова Ольга Н

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щелков Виктор Иванович

Мать ребёнка: Щелкова Ольга Н

Смерть
25.02.1943

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