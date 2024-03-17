Щелков Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1917
Дата смерти25.02.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Щелкова Ольга Н
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щелков Иван Иванович
Мать ребёнка: Щелкова Ольга Н
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щелков Юрий Иванович
Мать ребёнка: Щелкова Ольга Н
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Щелкова Ольга Н
Смерть
25.02.1943