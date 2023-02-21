Воробьев Александр Вячеславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.03.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
17.08.1985
Жена: скрыто настройками приватности
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
23.05.1990
Дочь: Воробьева Наталья Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.08.2001
Дочь: Воробьева Виктория Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности