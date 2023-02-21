Воробьев Александр Вячеславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьев Александр Вячеславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1963

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.08.1985

Жена: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
23.05.1990

Дочь: Воробьева Наталья Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.08.2001

Дочь: Воробьева Виктория Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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