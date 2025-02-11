Фёдор Павлов (Незванов) 1716 — найти родственников по фамилии на Familio

Фёдор Павлов (Незванов)

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1716, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Незван Вечканов1687 г.р.
Супруги
Ульяна Давыдова1722 г.р.
Дети
Анна Фёдоровна1752 г.р.
Абрам Фёдоров1753 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: Незван Вечканов

Мать: ?

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Давыдова

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: Ульяна Давыдова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1753

Сын: Абрам Фёдоров

Мать ребёнка: Ульяна Давыдова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.