Фёдор Павлов (Незванов)
мужской, родился 1716, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецНезван Вечканов1687 г.р.
Супруги
Ульяна Давыдова1722 г.р.
Дети
Анна Фёдоровна1752 г.р.
Абрам Фёдоров1753 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: Незван Вечканов
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Давыдова
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: Ульяна Давыдова
Рождение ребёнка
1753
Сын: Абрам Фёдоров
Мать ребёнка: Ульяна Давыдова
Смерть
Неизвестно