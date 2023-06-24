Резикова (Мартынова) Анна Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резикова (Мартынова) Анна Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мартынов Афанасий Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Резиков Михаил Кузьмич

Рождение ребёнка
22.03.1897 ст.

Сын: Резиков Василий Михайлович

Отец ребёнка: Резиков Михаил Кузьмич

Кривозеровка, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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