Резикова (Мартынова) Анна Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мартынов Афанасий Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.03.1897 ст.
Сын: Резиков Василий Михайлович
Отец ребёнка: Резиков Михаил Кузьмич
Кривозеровка, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно