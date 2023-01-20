Романенко Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романенко Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Романенко) Мария Кузьминична

Отец ребёнка: Романенко Кузьма Лукьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Романенко) Галина Кузьминична

Отец ребёнка: Романенко Кузьма Лукьянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романенко Кузьма Лукьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романенко Сергей Кузьмич

Отец ребёнка: Романенко Кузьма Лукьянович

Рождение ребёнка
22.11.1903

Сын: Романенко Александр Кузьмич

Отец ребёнка: Романенко Кузьма Лукьянович

Смерть
Неизвестно

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