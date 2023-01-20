Романенко Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Романенко) Мария Кузьминична
Отец ребёнка: Романенко Кузьма Лукьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Романенко) Галина Кузьминична
Отец ребёнка: Романенко Кузьма Лукьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Романенко Кузьма Лукьянович
Рождение ребёнка
22.11.1903
Сын: Романенко Александр Кузьмич
Отец ребёнка: Романенко Кузьма Лукьянович
Смерть
Неизвестно