Космачева Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Космачева Мария Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: олег?

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
25.01.1944

Сын: Космачев Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Космачев Николай Ивановмч

Самара, Самара, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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