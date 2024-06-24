Космачева Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: олег?
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
25.01.1944
Сын: Космачев Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Космачев Николай Ивановмч
Самара, Самара, Самарская область
Смерть
Неизвестно