Хомченко Илья Павлович 10.08.1940 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хомченко Илья Павлович

Место рождения

Гавриловка, Каргатский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

10.08.1940

Дата смерти

17.08.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1938 г.р.

Дети

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Гавриловка, Каргатский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
13.10.1960

Жена: Хомченко (Войлокова) Вера Архиповна

Беркутовский сельсовет (в Каргатском районе Новосибирской области)
Рождение ребёнка
02.08.1964

Сын: Хомченко Илья Ильич

Мать ребёнка: Хомченко (Войлокова) Вера Архиповна

Гавриловка, Каргатский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
17.08.2012
Набережное, Каргатский муниципальный район, Новосибирская область
причина смерти: рак простаты

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