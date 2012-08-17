Хомченко Илья Павлович
Место рождения
Дата рождения10.08.1940
Дата смерти17.08.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.10.1960
Беркутовский сельсовет (в Каргатском районе Новосибирской области)
Рождение ребёнка
02.08.1964
Сын: Хомченко Илья Ильич
Мать ребёнка: Хомченко (Войлокова) Вера Архиповна
Смерть
17.08.2012
Набережное, Каргатский муниципальный район, Новосибирская область
причина смерти: рак простаты