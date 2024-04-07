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Зеленовский Алексей Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1979

Пол

Мужской

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1979

Отец: Зеленовский Сергей Геннадьевич

Мать: Зеленовская Евгения Михайловна

Рождение ребёнка
30.07.2003

Сын: Зеленовский Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Зеленовская Светлана Константиновна

Рождение ребёнка
22.07.2009

Дочь: Зеленовская Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Зеленовская Светлана Константиновна

Рождение ребёнка
10.07.2018

Дочь: Зеленовская Ксения Алексеевна

Мать ребёнка: Зеленовская Светлана Константиновна

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