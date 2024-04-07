Зеленовский Алексей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1979
Рождение ребёнка
30.07.2003
Сын: Зеленовский Павел Алексеевич
Мать ребёнка: Зеленовская Светлана Константиновна
Рождение ребёнка
22.07.2009
Дочь: Зеленовская Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Зеленовская Светлана Константиновна
Рождение ребёнка
10.07.2018
Дочь: Зеленовская Ксения Алексеевна
Мать ребёнка: Зеленовская Светлана Константиновна