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Плаксина Вера Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1935

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Муж

1932 г.р.

Дети

1957 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1935

Отец: не указан

Мать: Манько Пелагея Анохревна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плаксин Александр Семенович

Рождение ребёнка
11.09.1957

Дочь: Пугачева Любовь Александровна

Отец ребёнка: Плаксин Александр Семенович

Рождение ребёнка
11.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Плаксин Александр Семенович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

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