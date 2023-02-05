Плаксина Вера Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1935
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1935
Отец: не указан
Мать: Манько Пелагея Анохревна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.09.1957
Дочь: Пугачева Любовь Александровна
Отец ребёнка: Плаксин Александр Семенович
Рождение ребёнка
11.01.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Плаксин Александр Семенович
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область