Екатерина Гурьянова
женский, родилась 1830
умерла Неизвестно
Супруги
Лаврентий Филиппов1815 г.р.
Дети
Максим Лаврентьев1857 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лаврентий Филиппов
Рождение ребёнка
1857
Сын: Максим Лаврентьев
Отец ребёнка: Лаврентий Филиппов
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Место жительства
1857
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно