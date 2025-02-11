Екатерина Гурьянова 1830 — найти родственников по фамилии на Familio

Екатерина Гурьянова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1830

умерла Неизвестно

Супруги
Лаврентий Филиппов1815 г.р.
Дети
Максим Лаврентьев1857 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаврентий Филиппов

Рождение ребёнка
1857

Сын: Максим Лаврентьев

Отец ребёнка: Лаврентий Филиппов

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Место жительства
1857
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

2 семья

Смерть
Неизвестно

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