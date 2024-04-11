Виткалов Леонид Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Москаленко (Виткалова) Людмила Леонидовна
Мать ребёнка: Виткалова Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виткалов Валерий Леонидович
Мать ребёнка: Виткалова Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виткалов Евгений Леонидович
Мать ребёнка: Виткалова Надежда Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно