Виткалов Леонид Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виткалов Леонид Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Москаленко (Виткалова) Людмила Леонидовна

Мать ребёнка: Виткалова Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виткалов Валерий Леонидович

Мать ребёнка: Виткалова Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виткалов Евгений Леонидович

Мать ребёнка: Виткалова Надежда Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виткалова Надежда Михайловна

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