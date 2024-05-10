Дешевова Зинаида Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.02.1924
Дочь: Дешевова Василиса Владимировна
Отец ребёнка: Дешевов Владимир Михайлович
Развод
1927
Смерть
1988
Похороны
Неизвестно
Охта, Полюстровская волость, Санкт-Петербургский уезд
Похоронена в одной ограде рядом с Владимиром Михайловичем Дешевовым.