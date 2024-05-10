Дешевова Зинаида Александровна 1895 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дешевова Зинаида Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1889 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дешевов Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
29.02.1924

Дочь: Дешевова Василиса Владимировна

Отец ребёнка: Дешевов Владимир Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Развод
1927

Муж: Дешевов Владимир Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1988
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Охта, Полюстровская волость, Санкт-Петербургский уезд
Похоронена в одной ограде рядом с Владимиром Михайловичем Дешевовым.

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